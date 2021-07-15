Блинкен призвал власти РФ положить конец безнаказанности за нападения на журналистов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал заявление к годовщинам убийств журналистов Натальи Эстемировой и Пола Хлебникова с призывом наказать виновных.

"Сегодня мы вспоминаем Наталью Эстемирову и Пола Хлебникова. В 2004 году Хлебников был убит в Москве после разоблачения коррупции. Эстемирова, убитая в 2009 году, разоблачила нарушения прав человека в Чечне. Мы призываем Россию положить конец безнаказанности за нападения на журналистов и гражданских активистов", - написал Блинкен в твиттере.

Главный редактор российского издания журнала Forbes 41-летний Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года. Исполнители и заказчики убийства не установлены. 15 июля 2009 года Эстемирову похитили в Грозном. Спустя некоторое время ее тело с огнестрельными ранениями нашли на границе Чечни и Ингушетии.