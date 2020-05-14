Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Пола Хлебникова

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в четверг санкционировал заочный арест московского адвоката, фигуранта дела об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова Фаиля Садретдинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве с квартирой.

"Срок ареста в виде двух месяцев будет установлен с момента фактического задержания (Садретдинова - ИФ)", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее осведомленный источник рассказал агентству, что уголовное дело, по которому проходит Садретдинов и его сын Тимур, было возбуждено еще в августе 2019 года. В настоящее время по нему арестованы несколько человек, в том числе Тимур Садретдинов, некоторые, включая находящегося за пределами РФ адвоката, объявлены в розыск.

Дело о мошенничестве

Всем фигурантам предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группы (ч.4 ст.159 УК РФ). Собеседник агентства рассказал, что уголовное дело насчитывает порядка десяти эпизодов, однако отцу и сыну вменяется только один - незаконное переоформление квартиры на проспекте Маршала Жукова в Москве, ориентировочной стоимостью около 10 млн рублей.

Студент юридического факультета Тимур Садретдинов был задержан 15 августа 2019 года и с санкции суда отправлен под арест. Свою вину он категорически не признает. Его отец Фаиль был сначала объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск.

В тоже время защита обвиняемых считает, что во вменяемом преступлении речь идет исключительно о гражданско-правовых отношениях. При этом доказательств какого-либо мошенничества в их действиях нет.

Дело Пола Хлебникова и оскорбление следователя

Фаиль Садретдинов, являясь нотариусом, был задержан в мае 2005 года в рамках расследования дела об убийстве Пола Хлебникова. В мае 2006 года присяжные полностью оправдали подсудимых, и они были отпущены из-под стражи. Генпрокуратура обжаловала это решение, и в ноябре 2006 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор.

Мосгорсуд в 2007 году приостановил производство по делу в связи с объявлением в розыск одного из фигурантов и вернул материалы в Генпрокуратуру. При этом статус обвиняемых с фигурантов дела не был снят.

Также в 2008 году Мосгорсуд на основании вердикта присяжных оправдал Садретдинова по обвинению в оскорблении следователя. Данное уголовное дело было возбуждено после инцидента в СИЗО, когда Садретдинов при ознакомлении с делом якобы обнаружил замененный документ, "и в приступе возмущения кинул в следователя экскременты".

Позже нотариус был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество с квартирами. В 2011 году он условно-досрочно вышел на свободу, отбыв половину назначенного наказания.

Главный редактор российского издания журнала Forbes 41-летний Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года. По делу о его убийстве, кроме Садретдинова, проходили еще двое уроженцев Чечни - Муса Вахаев и Казбек Дукузов.