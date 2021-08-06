Италия с сентября расширит спектр действия сертификатов о вакцинации

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Правительство Италии решило с 1 сентября 2021 года начать шире применять сертификаты Green Pass, чтобы эффективнее противостоять коронавирусной инфекции, сообщает телеканал TGcom24.

Эти сертификаты будет необходимо предъявлять на самолетах, поездах, паромах, автобусах при поездках между регионами Италии.

Также этот документ потребуется студентам для посещения занятий в университетах. Указ правительства также предусматривает необходимость вакцинации всего персонала в учебных заведениях. Итальянским школьникам сертификаты не требуются.

Ранее власти распространили действие Green Pass на бассейны, спортзалы, кино, стадионы, театры. Этот сертификат содержит информацию либо о вакцинации, либо о перенесенном COVID-19 или о сделанном недавно тесте на коронавирус.

Похожие меры в июле анонсировали власти Франции. По плану французского правительства, с 30 августа для жителей страны старше 12 лет "санитарный пропуск" должен был стать обязательным при посещении большинства общественных мест и для пользования междугородним транспортом. Для получения пропуска необходимо либо пройти полный курс вакцинации, либо предъявить недавно сделанный отрицательный тест на COVID-19. Законопроект вызвал массовые протесты и некоторое смягчение принимаемых ограничительных мер.