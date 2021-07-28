Призер Олимпиады-2004 из Австралии приговорен к 25 годам тюрьмы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Австралийский гребец-байдарочник Натан Баггали, который завоевал две серебряные медали на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, приговорен к 25 годам тюрьмы за попытку ввести в страну 650 килограмм кокаина в 2018 году.

Как сообщает телеканал 7News, брат спортсмена Дрю Баггали получил 28 лет тюрьмы. Он вместе с еще одним человеком отправился на лодке для встречи с грузовым судном, на котором находилась партия кокаина. Они получили наркотики, но позднее злоумышленников выследил патрульный корабль ВМС Австралии, после чего они выбросили пакеты с кокаином в воду. Мужчин задержали, а в пакетах, в том числе выброшенных на берег, оказалось 650 килограммов кокаина.

Следствие считало, что Натан Баггали был соучастником преступления и ему причиталась часть денег, которые планировались выручить с продажи наркотиков.

Как сообщает телеканал ABC News, Натану Баггали предстоит отсидеть 12 лет до момента, когда он сможет просить об условно-досрочном освобождении, а Дрю Баггали - 16 лет.

Австралийский спортсмен завершил карьеру в 2005 году после того, как его уличили в приеме допинга. С тех пор он неоднократно фигурировал в делах, связанных с наркотиками. В частности, в 2009 году он вместе с братом был приговорен к тюремному заключению за производство и сбыт экстази. В 2015 году им снова предъявили обвинения в наркоторговле.