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Китайский поп-исполнитель задержан после обвинений в изнасиловании

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Полиция Пекина задержала китайско-канадского исполнителя Криса Ву, которого обвиняют в изнасиловании, сообщает Associated Press.

Ранее студентка Ду Мейжу заявила, что была приглашена на вечеринку в доме певца. Там на нее оказывали давление, убеждая выпить. По ее словам, Крис Ву изнасиловал ее, когда она была пьяна. На тот момент ей было 17 лет.

По словам Ду Мейжу, семь других женщин сообщили, что Ву обещал им работу и помощь в карьере в обмен на секс. Некоторые из них несовершеннолетние.

После этого по меньшей мере 24 женщины выступили с заявлениями о неподобающем поведении исполнителя.

Сам Ву, который является суперзвездой на родине, категорически отверг обвинения в том, что он когда-либо насиловал женщин, предлагал им секс в обмен на что-либо, принуждал девушек употреблять алкоголь, чтобы затем воспользоваться их бессознательным состоянием.

Крис Ву получил известность как участник K-pop группы EXO. Он покинул ее в 2014 году и начал сольную карьеру, также известен как актер, модель, член жюри телешоу.

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