Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:26Заразились
на 06.08В России 6 402 564+22 660В мире 200 924 905+687 940
Пляжный волейбол04:00Мужчины, Финал  Норвегия РоссияПодробнее

Российский военный в Приднестровье погиб при спасении тонущего ребенка

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российский военнослужащий Оперативной группы в Приднестровье ефрейтор Валерий Евдокимов 1 августа погиб при спасении тонущего в реке Днестр мальчика, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"Случай произошел 1 августа с.г. вблизи поселка Кицканы Слободзейского района Приднестровья. Евдокимов, отдыхая с семьей на берегу реки, первым услышал крики о помощи и, увидев в реке тонущего мальчика, немедленно бросился в воду ему на помощь. Вытолкнув, как потом оказалось, запутавшегося в рыболовных сетях ребенка к берегу, сам Валерий скрылся под водой, и больше выплыть не сумел", - говорится в сообщении ЗВО.

Там отметили, что тело Евдокимова было обнаружено водолазами ниже по течению на расстоянии 300 метров от места происшествия.

"У Евдокимова остались двое несовершеннолетних детей. Командование Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова возьмет шефство над семьей погибшего при спасении тонущего ребенка военнослужащего", - добавили в ЗВО.

Приднестровская Молдавская Республика

Новости

Россия перебазировала на учения в Китай несколько истребителей Су-30СМ

Израильские военные атаковали объекты движения ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные атаковали объекты движения ХАМАС в секторе Газа

Блинкен выразил беспокойство в связи с ростом ядерного арсенала Китая

Блинкен выразил беспокойство в связи с ростом ядерного арсенала Китая

На Россию приходится две трети поставок вина из Грузии

На Россию приходится две трети поставок вина из Грузии

Во Франции 2021 год может оказаться наихудшим по производству вина с 1945 года

Во Франции 2021 год может оказаться наихудшим по производству вина с 1945 года

В Турции удалось потушить большинство лесных пожаров

В Турции удалось потушить большинство лесных пожаров

Минск заявил, что Литва организованно доставляет мигрантов к границе Белоруссии

Минск заявил, что Литва организованно доставляет мигрантов к границе Белоруссии

Поставки газа на Украину из ЕС за семь месяцев упали в 8 раз

Правительство Молдавии возглавила Наталья Гаврилица

Граждан РФ в Японии предупредили о готовящихся антироссийских акциях

Граждан РФ в Японии предупредили о готовящихся антироссийских акциях
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');