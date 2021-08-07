Российский военный в Приднестровье погиб при спасении тонущего ребенка

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российский военнослужащий Оперативной группы в Приднестровье ефрейтор Валерий Евдокимов 1 августа погиб при спасении тонущего в реке Днестр мальчика, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"Случай произошел 1 августа с.г. вблизи поселка Кицканы Слободзейского района Приднестровья. Евдокимов, отдыхая с семьей на берегу реки, первым услышал крики о помощи и, увидев в реке тонущего мальчика, немедленно бросился в воду ему на помощь. Вытолкнув, как потом оказалось, запутавшегося в рыболовных сетях ребенка к берегу, сам Валерий скрылся под водой, и больше выплыть не сумел", - говорится в сообщении ЗВО.

Там отметили, что тело Евдокимова было обнаружено водолазами ниже по течению на расстоянии 300 метров от места происшествия.

"У Евдокимова остались двое несовершеннолетних детей. Командование Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова возьмет шефство над семьей погибшего при спасении тонущего ребенка военнослужащего", - добавили в ЗВО.