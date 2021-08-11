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Российский эксперт заверил в отсутствии серьезной угрозы от штамма "йота"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса "йота" не представляет серьезной угрозы для населения, а неблагоприятные исходы чаще всего встречаются у пожилых людей, заболевших этим вариантом COVID-19. Об этом заявил директор научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

"Штамм коронавирусной инфекции "йота" в настоящее время не представляет серьезной угрозы. Этот вариант инфекции выявили преимущественно на территории США, в частности, в Нью-Йорке и ряде других штатов, а также в Европе. На территории Российской Федерации он не обнаружен", - сказал Лиознов журналистам в среду.

По его словам, представленные публикации "не свидетельствуют о чрезвычайно высокой летальности от штамма "йота".

"Отмечено, что у людей старше 65 лет чаще могут быть неблагоприятные исходы заболевания. Приведенные в публикации (в зарубежных СМИ - ИФ) выводы имеют предварительный характер и должны быть проверены в дополнительных исследованиях", - добавил он.

Лиознов сообщил, что, по последним данным, в мире зарегистрировано 28 223 случая такого штамма.

"Ситуация сопоставима с распространением штамма АТ1, который фиксировали на северо-западе России, но его быстро вытеснили другие варианты возбудителя", - уточнил Лиознов.

Штамм коронавируса "йота" впервые выявлен в США, в Нью-Йорке, и получил распространение еще в некоторых странах. По данным центра "Вектор" Роспотребнадзора, в РФ не отмечено ни одного случая заболевания данным вариантом COVID-19.

Минздрав РФ коронавирус

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