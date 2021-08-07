Число случаев COVID-19 в мире превысило 201,7 млн

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Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 201 млн 748 тыс. 659, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 278 тыс. 369 человек.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлен суммарно 35 млн 695 тыс. 621 инфицированный COVID-19, а умерли 616 493 пациента. В Индия число случаев COVID-19 достигло 31 млн 895 тыс. 385, а общее число умерших - 427 371 человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 108 тыс. 746 заболевших, умерли 561 762 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 550,5. В США на 1 млн жителей скончалось 1 899 человек, в Индии - 306, Бразилии - 2 623.