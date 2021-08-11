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ЕК выделит Литве почти 37 млн евро в помощь во время миграционного кризиса

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду, что одобрила выделение 36,7 млн евро Литве для управления миграционной ситуацией.

Отмечается, что это экстренная помощь в рамках фонда убежища, миграции и интеграции, чтобы улучшить возможности приема в Литве "чрезвычайно большого количества людей, незаконно пересекающих литовско-белорусскую границу".

В нем объясняется, что поддержка литовских пунктов приема мигрантов и предоставления услуг включает в себя первичную помощь, медицинское обслуживание, возможности изоляции в случаях COVID-19, вакцины, приют, еду, одежду и гигиенические наборы.

Финансирование, по замыслу ЕК, также укрепит группы, занимающиеся выявлением потенциальных жертв торговли людьми и оказанием помощи лицам, нуждающимся в международной защите.

В сообщении Еврокомиссии также отмечается, что такое решение Брюсселя последовало за визитом в Литву в начале августа члена ЕК по внутренним делам Ильвы Йохансон и недавним посещением страны должностными лицами ЕК, которые провели оценку положения для предоставления дополнительной финансовой помощи Литве с целью улучшения управления внешней границей ЕС и обеспечения надлежащих условий для прибывающих мигрантов.

В Литву через границу с Белоруссией в этом году попало более 4 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима".

ЕК Литва Белоруссия

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