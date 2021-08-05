Минск назвал причиной смерти иракского мигранта кровопотерю после избиения

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии признали причиной смерти гражданина Ирака, погибшего на границе с Литвой, геморрагический шок, вызванный обильной кровопотерей. Об этом в эфире госканала "Беларусь 1" заявил главный судмедэксперт Белоруссии Юрий Овсиюк.

"Мужчине было нанесено не менее 30 ударов. На теле погибшего обширные кровоподтеки на верхних, нижних конечностях, перелом ребра. Кровоподтеки настолько большие, что сопровождались размозжением подкожно-жировой клетчатки, формированием межмышечных гематом. И в конечном итоге причиной смерти нашими экспертами установлен геморрагический шок, который вызвала обильная кровопотеря", - сказал Овсиюк.

По его словам, повреждения были нанесены твердыми тупыми предметами, в том числе и предметами продолговатой формы.

"К ним относятся палки, возможно, это были спецсредства в качестве дубинок. Повреждения нанесены с большой силой. На своем опыте могу сказать, скорее всего, они применялись людьми, которые знали, куда бить. Кроме того, нет повреждений жизненно-важных органов - внутренних органов, головного мозга. В основном они сосредоточены на конечностях, но имеют обширный вид. Это и стало причиной смерти", - сказал Овсиюк.

Ранее белорусский Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства иракского мигранта на границе с Литвой, а также о проведении комплекса следственных мероприятий. Утверждалось, что мужчину в тяжелом состоянии обнаружили на границе с Литвой, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Такие полномочия пограничники получили на основании принятого ранее главой МВД Литвы Агне Билотайте распоряжения.

В Литву через границу с Белоруссией в этом году попали около 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Литовские должностные лица заявляют, что потоки миграции организуют власти Белоруссии.