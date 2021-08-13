Шесть человек погибли в результате стрельбы в британском Плимуте
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Шесть человек, включая ребенка, погибли в британском городе Плимуте в результате стрельбы, устроенной неким мужчиной, сообщила местная полиция.
Пять человек, включая стрелка, погибли на месте, одна женщина скончалась в больнице, куда была доставлена с ранениями.
Как сообщила The Times со ссылкой на очевидца, стрелок выбил входную дверь дома, воровался в помещение, где застрелил женщину и ее дочь. После этого стрелок побежал в парк за домом и открыл огонь по людям, которые выгуливали собак.
Имя и мотивы, побудившие преступника открыть стрельбу, не сообщаются.
"Расследование инцидента продолжается", - заявили в полиции. Тем не менее, она отметила, что не считает случившееся террористическим актом.