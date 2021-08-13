Что случилось этой ночью: пятница, 13 августа

Смерть пострадавшей при взрыве автобуса в Воронеже, гибель шестерых человек в результате стрельбы в Великобритании, утверждение Минэнерго об обеспеченности рынка РФ топливом

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пострадавшая при взрыве в воронежском автобусе скончалась в реанимации. Общее количество пострадавших возросло до 18, сообщил губернатор региона Александр Гусев. СК возбудил уголовное дело признакам преступления, предусмотренного по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Автобус не имел газового оборудования, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

- Шесть человек погибли в результате стрельбы в британском Плимуте. Стрелок выбил входную дверь дома и ворвался в помещение, где застрелил женщину и ее дочь. После этого он побежал в парк за домом и открыл огонь по людям, которые выгуливали собак. Имя и мотивы, побудившие преступника открыть стрельбу, не сообщаются.

- В Минэнерго указали на обеспечение рынка РФ топливом в полном объеме. Производство бензина в РФ находится на высоком уровне, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов. По его словам, министерство совместно с ФАС продолжает мониторинг ситуации на внутреннем рынке моторного топлива для поддержания топливообеспечения регионов на стабильном уровне.

- В Совфеде заявили, что РФ будет отражать атаки талибов на границе. Россия не намерена входить в Афганистан в случае падения правящего режима и будет отражать атаки талибов (движение Талибан" запрещено в РФ) на границе в случае такой угрозы, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров. В целом сенатор назвал ситуацию тревожной. По его мнению, "угроза расправы нависла над госслужащими, чиновниками, руководством Афганистана".

- В Госдуму внесли законопроект об изъятии загранпаспортов у должников. Документ предусматривает возможность изъятия загранпаспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж, в том числе у людей, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений. В законопроекте указано, что должник после исполнения своих обязательств сможет вернуть свой паспорт в миграционной службе.