Что случилось этой ночью: суббота, 14 августа

Призыв Лондона к Москве продлить рабочую визу журналистке Саре Рейнсфорд, эвакуация людей в Анапе, ограничение движения по трассе "Новороссийск-Керчь"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Тело погибшего командира экипажа Ми-8 подняли со дна Курильского озера. Обнаружены тела еще двух человек. Утром 12 августа вертолет авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту было три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа.

- США обвинили СМИ России, Китая и Ирана в дезинформации о коронавирусе и эффективности вакцин. Об этом говорится в опубликованном докладе Министерства внутренней безопасности США.

- Посольство Великобритании призвало Москву продлить рабочую визу журналистке BBС Саре Рейнсфорд. Также Великобритания отвергла заявления МИД РФ о дискриминации российских журналистов со своей стороны. В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ неоднократно предупреждала о намерении предпринять меры из-за визовых проблем у российского корреспондента в Великобритании. В пятницу телеканал "Россия 24" сообщил, что РФ не продлит рабочую визу журналистке ВВС Саре Рейнсфорд.

- НАСА не поверило в версию об астронавте, просверлившем дыру в "Союзе", пристыкованном к МКС в 2018 году. "Я считаю, точнее мы верим, что поведение астронавтов - профессиональное, и мы не находим эти обвинения достойными доверия", - сообщил представитель агентства. В сентябре 2018 года специальная комиссия Роскосмоса, расследующая инцидент с разгерметизацией корабля "Союз МС-09", выбрала в качестве приоритетной версии вмешательство американских астронавтов.

- В Анапе эвакуировали людей из подтопленных пансионатов и детских лагерей. Пункты временного размещения Анапы в ночь на субботу приняли более 450 человек, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

- Движение по трассе "Новороссийск-Керчь" перекрыли в трех местах из-за ливня в пятницу вечером. Отмечается, что обильные осадки размыли проезжую часть от посёлка Цыбанобалка до хутора Воскресенского (Анапа). Легковой транспорт направляется через поселок Витязево и город Анапа, грузовой - через станицу Гостагаевскую. Также ограничено движение на выезде из поселка Витязево.