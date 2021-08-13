Движение по трассе "Новороссийск-Керчь" перекрыли в трех местах из-за ливня

Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Движение по федеральной автомобильной дороге "Новороссийск - Керчь" в пятницу вечером перекрыто на трех участках из-за размыва проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

"Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок по автомобильной дороге "Новороссийск - Керчь". Введено еще одно ограничение движения на участке 53 - 56 км от посёлка Цыбанобалка до хутора Воскресенского (Анапа)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сильный ливень размыл проезжую часть. Легковой транспорт направляется через поселок Витязево и город Анапа, грузовой – через станицу Гостагаевскую. Также ограничено движение на выходе из поселка Витязево (58км+300 м).

Это уже третье ограничение движения на федеральной трассе "Новороссийск - Керчь". Ранее оно вводилось на участке 65 км в районе поселка Виноградный и на 91-92 км + 600 м в Темрюкском районе.

В ГИБДД характеризуют ситуацию на автодороге как "сложную": осадки не прекращаются. Сотрудники Госавтоинспекции будут участвовать в антипаводковых мероприятиях вплоть до полного спада воды.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введен в шести муниципальных образованиях Краснодарского края: курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске, а также в Темрюкском, Ейском и Славянском районах. Объявить режим ЧС планируют еще в двух муниципалитетах – Крымском и Приморско-Ахтарском районах.

Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе. Здесь подтоплено около 800 придомовых территорий.

В настоящее время сильные осадки, до 150 мм, прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.