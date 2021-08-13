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НАСА не поверило в версию об астронавте, просверлившем дыру в "Союзе"

НАСА не поверило в версию об астронавте, просверлившем дыру в "Союзе"
Фото: "Интерфакс"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - НАСА считает не заслуживающими доверия версии, что отверстие в корабле "Союз", пристыкованном к МКС в 2018 году, просверлил американский астронавт, сообщил представитель агентства в ходе брифинга.

"Астронавты НАСА выполняют миссии с профессионализмом, они очень уважаемые люди, которые вносят невероятный вклад во имя страны .... Я считаю, точнее мы верим, что поведение астронавтов - профессиональное, и мы не находим эти обвинения достойными доверия", - сказал он.

В ночь на 30 августа 2018 года на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие, сделанное сверлом, в космическом корабле "Союз МС-09". Отверстие располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками, затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. СМИ сообщали, что в качестве одной из версий появления отверстия "Роскосмос" рассматривает преднамеренные действия американских астронавтов.

НАСА Союз МКС

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