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Задержанных в Минске журналистов отправили в изолятор на улице Окрестина

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Журналистов белорусских СМИ, задержанных накануне во время выполнения профессиональной деятельности на акции протеста студентов, отправили в ЦИП на Окрестина.

Как передает корреспондент "Интерфакса", после 21:00 мимо журналистов из РУВД Октябрьского района выехал автобус, в котором собравшиеся опознали своих коллег.

После этого сотрудник РУВД, отказавшийся назвать имя, сообщил, что задержанных журналистов отвезли в изолятор на Окрестина. "Там их покормят", - добавил он.

Как сообщалось, суд Октябрьского района вечером повторно отправил на доработку и устранение недостатков дела в РУВД Октябрьского района дела всех шести задержанных во вторник журналистов: Алексея Судникова и Надежды Калининой (tut.by), Сергея Щеголевя, Никиты Дуболеко и Марии Элешевич ("Комсомольская правда в Беларуси"), а также Андрея Шавлюго (БелаПАН).

При этом дела Судниковой и Калининой уже рассматривались в среду судом и также были ранее отправлены на доработку.

Журналисты были задержаны во время выполнения профессиональных обязанностей на студенческой акции протеста 1 сентября. Они обвиняются по статье 23.34 "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста.

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