Масштаб COVID-вакцинации в Афганистане резко упал после захвата власти талибами

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Масштабы вакцинации от COVID-19 в Афганистане упали на 80% за неделю после перехода власти в стране к террористическому движению "Талибан" (запрещено в РФ), сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Так, с 15 августа, когда талибы захватили Кабул, до 19 августа в 23 провинциях страны были привиты от коронавируса 30,5 тыс. человек. При этом с 8 по 12 августа вакцину получили 134,6 тыс. человек в 30 провинциях, отметили в ЮНИСЕФ.

"Сокращение (объема вакцинации - ИФ) - понятно, так как в ситуации хаоса и конфликта, при чрезвычайной обстановке люди будут ставить на первое место сохранность и безопасность (не в сфере здравоохранения - ИФ)", - цитирует CNN заявление ЮНИСЕФ.

По данным ЮНИСЕФ, в Афганистане имеются 2 млн доз вакцин Johnson & Johnson - срок их годности истекает в ноябре 2021 года.

Ранее представитель талибов Забихулла Муджахид заявлял, что оказание медуслуг в Афганистане возобновится в полном объеме; также он призывал врачей вернуться к работе.

За время пандемии в Афганистане выявили 152,6 тыс. случаев коронавируса, 7 083 инфицированных скончались. По информации Всемирной организации здравоохранения, в стране с населением примерно в 32 млн человек уже сделаны 1 201 286 прививок от коронавируса.