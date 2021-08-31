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В Грузии из-за COVID-19 вводятся новые ограничения

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Координационный совет по борьбе с коронавирусом при правительстве Грузии во вторник решил продлить запрет на работу муниципального городского транспорта и начать учебный год дистанционно.

Так, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой запрет на работу общественного транспорта продлен до 13 сентября. Ранее городской транспорт был остановлен 14 августа до 4 сентября.

В сообщении Совета также говорится, что учебный процесс в школах и вузах начнется не 15 сентября, а 4 октября. Обучение до 4 октября будет проходить дистанционно. Детские сады также начнут функционировать с 4 октября.

По данным Минздрава Грузии, за минувшие сутки в стране были выявлены 4 778 случаев заражения COVID-19, в последние 24 часа скончались 79 человек. Всего с начала пандемии в Грузии заразились коронавирусом 549 811 человек, скончались 7 408 больных.

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