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Талибы завершили переговоры по созданию правительства

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в России) завершило переговоры по формированию правительства в Афганистане, сообщает во вторник индийский телеканал CNN-News18 со ссылкой на собственные источники.

В воскресенье представители талибов сообщали, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства.

Пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид заявил тогда, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни.

Талибан Афганистан

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