Суточная смертность от COVID в Москве снизилась до показателей марта

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Около 1,2 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, смертность снизилась до показателей начала марта, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за сутки в Москве выявили 1 162 пациента с коронавирусом. Накануне сообщалось о 1 424 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 262 случая или примерно на 18%.

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве по состоянию на конец августа соответствует показателям марта 2021 года.

За сутки коронавирус привел к смерти 44 москвичей. Показатель опустился до уровня начала марта. За все время пандемии скончалось 27445 горожан.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние сутки 1 914 жителей столицы. В общей сложности от коронавируса в Москве выздоровели 1 446 708 человек.

Накануне сообщалось о смерти 50 пациентов и выздоровлении 1 839 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 31 августа составляет 1 567 538.

Накануне мэр города Сергей Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.