Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в октябре

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта. Эти рейсы будут выполняться ежедневно с 1 октября.

Пока в расписании значатся по одному рейсу в день из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, и по одному обратному рейсу.

Росавиация разрешила авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") летать на курорты Египта с 9 августа. Этот перевозчик получил право на пять таких рейсов в неделю; это вызвало недовольство других участников рынка, поскольку "Россия" работает только с одним оператором.

6 августа Росавиация дала допуск к рейсам в Хургаду и Шарм-эль-Шейх еще восьми российским авиакомпаниям, отметив, что запустить эти полеты они смогут только с разрешения оперштаба по борьбе с коронавирусом. Тогда речь шла об "Аэрофлоте", "Победе", S7, "Уральских авиалиниях", Smartavia, Nordwind и AZUR air.

С 27 августа по решению оперштаба число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх было увеличено до 15 в неделю. Кроме того, по одному рейсу в неделю на оба курорта Египта было разрешено выполнять из других 49 городов.

В Росавиацию поступили заявки от 13 авиакомпаний, заинтересованных начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, на более чем 90 маршрутов, сообщали в ведомстве.

Авиасообщение с Египтом было прервано после того, как ФСБ в ноябре 2015 года признала терактом крушение пассажирского самолета "Когалымавиа" над Синаем. Российская сторона с тех пор подчеркивала, что разрешит полеты в Египет, если в аэропортах страны будут улучшены меры безопасности.

В апреле 2018 года после долгих переговоров и проверок аэропорта было возобновлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Путь на курорты через Каир занимал у российских туристов от пяти до восьми часов.

8 июля президент Владимир Путин окончательно отменил собственный указ от ноября 2015 года, который закрыл авиасообщение с Египтом, и, в частности, отменил рекомендацию туроператорам не продавать туры, предусматривающие перелеты в Египет.

Египет Хургада Шарм-эль-Шейх Аэрофлот Москва

Новости по теме

Новости

РСПП призвал министров обсудить с бизнесом налоговый маневр для металлургов

Журнал "Роскосмоса" назвал ошибку персонала причиной инцидента с "Наукой"

Журнал "Роскосмоса" назвал ошибку персонала причиной инцидента с "Наукой"

Минцифры до конца года найдет деньги для модернизации сельских почтовых отделений

Минцифры до конца года найдет деньги для модернизации сельских почтовых отделений

Зарубежным избирательным участкам не хватает наблюдателей

На Восточном провели годовое техобслуживание к приезду Путина

В Волгограде присудили полмиллиона пенсионерке, которой на ноги наехал автобус

Оленевод неделю шел пешком в полицию сознаваться в тройном убийстве

Пандемия коронавируса

В РФ не выявили случаев нового южноафриканского штамма коронавируса

В РФ не выявили случаев нового южноафриканского штамма коронавируса

Осень в Москве начнется с температуры ниже климатической нормы

Осень в Москве начнется с температуры ниже климатической нормы

В РФ намерены создать "цифрового двойника" системы здравоохранения

В РФ намерены создать "цифрового двойника" системы здравоохранения
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');