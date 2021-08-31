"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в октябре

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта. Эти рейсы будут выполняться ежедневно с 1 октября.

Пока в расписании значатся по одному рейсу в день из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, и по одному обратному рейсу.

Росавиация разрешила авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") летать на курорты Египта с 9 августа. Этот перевозчик получил право на пять таких рейсов в неделю; это вызвало недовольство других участников рынка, поскольку "Россия" работает только с одним оператором.

6 августа Росавиация дала допуск к рейсам в Хургаду и Шарм-эль-Шейх еще восьми российским авиакомпаниям, отметив, что запустить эти полеты они смогут только с разрешения оперштаба по борьбе с коронавирусом. Тогда речь шла об "Аэрофлоте", "Победе", S7, "Уральских авиалиниях", Smartavia, Nordwind и AZUR air.

С 27 августа по решению оперштаба число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх было увеличено до 15 в неделю. Кроме того, по одному рейсу в неделю на оба курорта Египта было разрешено выполнять из других 49 городов.

В Росавиацию поступили заявки от 13 авиакомпаний, заинтересованных начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, на более чем 90 маршрутов, сообщали в ведомстве.

Авиасообщение с Египтом было прервано после того, как ФСБ в ноябре 2015 года признала терактом крушение пассажирского самолета "Когалымавиа" над Синаем. Российская сторона с тех пор подчеркивала, что разрешит полеты в Египет, если в аэропортах страны будут улучшены меры безопасности.

В апреле 2018 года после долгих переговоров и проверок аэропорта было возобновлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Путь на курорты через Каир занимал у российских туристов от пяти до восьми часов.

8 июля президент Владимир Путин окончательно отменил собственный указ от ноября 2015 года, который закрыл авиасообщение с Египтом, и, в частности, отменил рекомендацию туроператорам не продавать туры, предусматривающие перелеты в Египет.