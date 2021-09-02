Афганская военная техника замечена в Иране

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В соцсетях появились снятые на территории Ирана фотографии военной техники производства США, по-видимому, принадлежавшей армии Афганистана, сообщил в четверг телеканал "Аль-Арабийя".

На некоторых фотографиях фигурируют армейские внедорожники Humvee, которые везут на открытых платформах грузовики армии Ирана. Фотографии сделаны на шоссе, соединяющем города Семнан и Гермсар.

Бисмилла Хан Мохаммади, занимавший пост министра обороны Афганистана до захвата власти в этой стране движением "Талибан" (запрещено в РФ), прокомментировал одну из таких фотографий, назвав Иран "плохим соседом".

Иранские власти пока не прокомментировали эти фотоматериалы. В свою очередь "Аль-Арабийя" не смог подтвердить аутентичность изображений, выложенных в социальные сети.

ICYMI: Several US military armored vehicles, which allegedly belonged to the #Afghan army before the #Taliban took over control of the country, were spotted in #Iran, images shared on social media show.https://t.co/CIxnHYgURy — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 2, 2021

Как указывает телеканал, ранее власти Ирана, делящего с Афганистаном 900-километровую границу, заявляли, что их отношение к "Талибану" будет зависеть от политики этого движения.