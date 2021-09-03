Украина презентовала в США проект развития ядерной энергетики на $9,6 млрд

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Представленный в США в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского проект развития атомной энергетики страны на $9,6 млрд включает строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС и малых модульных реакторов, а также строительство завода по производству ядерного топлива на базе госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК).

Список вошедших в план трансформации Украины проектов объемом $277 млрд представил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем телеграме в пятницу.

Источник в правительстве страны подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что этот список был подготовлен накануне визита, проходившего с 31 августа по 2 сентября.

Согласно перечню проектов, непосредственно проект развития атомной энергетики, рассчитанный до 2035 года, оценивается в $9,6 млрд. Он также предусматривает поставки оборудования, технологий и ядерного топлива на украинские АЭС, что, наряду с прибылью от инвестиций, должно быть интересно американской стороне.

Наряду с этим также представлен проект добычи урановых руд и производства ядерного топлива на Украине объемом $1,2 млрд. Он предусматривает строительство шахты по добыче урановых руд и завода по производству ядерного топлива (топливных элементов) на базе "ВостГОКа". Реализация проекта предусматривается в период с 2022 по 2026 годы.

Доля участия Украины в обоих проектах не указана, вместе с тем отмечается, что они предполагают привлечение инвестиций.

Как сообщалось, в ходе визита президента Украины в США НАЭК "Энергоатом" и американская компания NuScale Power подписали меморандум о взаимопонимании с целью изучения возможности строительства на Украине малых модульных реакторов.

Кроме того, "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве в общей сложности пяти энергоблоков АЭС на Украине, стоимость проекта составит около $25 млрд.

"ВостГОК" – единственное на Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутреннее производство находится на уровне около 1 тыс. тонн.