Женщины провели в Афганистане демонстрацию за участие в политике

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Группа женщин в афганской провинции Балх в понедельник организовала акцию протеста против неравенства и выступила за включение женщин в состав будущего правительства, передает телеканал Tolo News.

На видеокадрах, опубликованных телеканалом, видно, как группа примерно из 10 женщин с плакатами идет по улицам, скандируя лозунги. Надпись на английском языке на одном из плакатов гласила: "Мы хотим участия в политической жизни на всех уровнях". Телеканал отмечает, что на демонстрации женщины призвали сохранить достижения последних 20 лет.

На прошлой неделе в Кабуле небольшая группа афганских женщин вышла с протестом близ президентского дворца и потребовала равноправия у захвативших власть в Афганистане талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ). Около 20 женщин с микрофонами собрались под присмотром боевиков-талибов, которые позволили провести демонстрацию. Женщины требовали доступа к образованию, права вернуться на рабочие места, а также участия в управлении страной.

Как сообщало агентство Associated Press, ранее подобную демонстрацию устроили жительницы Герата.

В августе боевики движения "Талибан" пообещали, что их правление будет мягче, чем в 1990-х годах. В частности, они обещали не лишать женщин Афганистана права получать образование вплоть до университетского и работать. Однако, по данным агентства, многие афганцы, особенно женщины, опасаются отмены прав, приобретенных за последние 20 лет.

Талибы, которые вскоре собираются объявить состав нового афганского правительства, заявляли, что стремятся к хорошим отношениям со всеми странами, в том числе с США. Западные страны ожидают от талибов выполнения обязательств сформировать инклюзивное правительство, а также не позволить террористическим группировкам действовать с территории Афганистана.

Президент США Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани.