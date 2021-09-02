В РФ продолжает доминировать штамм коронавируса "дельта"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Появляющиеся в мире новые штаммы COVID-19 не получают пока распространения в РФ, доминирующим остается вариант "дельта", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. Превалирующим, как и в значительной части стран мира, в России остается штамм "дельта"", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в четверг.

По словам Поповой, Роспотребнадзор внимательно следит за новыми вариантами COVID-19 но "так шумевшая "лямбда" и другие штаммы - пока в РФ распространения этих штаммов нет".