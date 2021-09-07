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Талибы открыли огонь в воздух для разгона протестующих в Кабуле

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) несколько раз выстрелили в воздух, чтобы разогнать участников акций протестов в Кабуле, сообщает во вторник телеканал Tolo News.

В миреТалибы применили слезоточивый газ на акции за права женщин в КабулеТалибы применили слезоточивый газ на акции за права женщин в КабулеЧитать подробнее

По данным телеканала, сотни афганцев вышли на улицы столицы страны с антипакистанскими лозунгами. Один из таких лозунгов гласил: "Пакистан, Пакистан, покидай Афганистан!".

На кадрах, размещенных телеканалом, видно, что в акциях принимает участие большое число женщин.

В субботу талибы с применением слезоточивого газа разогнали акцию за права афганских женщин в Кабуле.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 07 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кабул Талибан

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