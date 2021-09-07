Талибы открыли огонь в воздух для разгона протестующих в Кабуле

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) несколько раз выстрелили в воздух, чтобы разогнать участников акций протестов в Кабуле, сообщает во вторник телеканал Tolo News.

По данным телеканала, сотни афганцев вышли на улицы столицы страны с антипакистанскими лозунгами. Один из таких лозунгов гласил: "Пакистан, Пакистан, покидай Афганистан!".

На кадрах, размещенных телеканалом, видно, что в акциях принимает участие большое число женщин.

В субботу талибы с применением слезоточивого газа разогнали акцию за права афганских женщин в Кабуле.