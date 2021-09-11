Причиной взрыва на нефтебазе в Донецке назвали удар с беспилотника

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Причиной взрыва на нефтебазе в Донецке стало взрывное устройство, которое сбросили с беспилотного летательного аппарата, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник, близкий к следствию.

"Взрывное устройство было сброшено с беспилотника. Он упал от взрывной волны неподалеку от эпицентра взрыва", - сказал он.

О взрыве на нефтебазе ранее сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается.