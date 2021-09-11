Пушилин назвал взрыв на нефтебазе в Донецке терактом

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал терактом взрыв на нефтебазе в Донецке. В заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой, говорится, что об этом свидетельствуют результаты работы спецслужб.

Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил о взрыве на нефтебазе на окраине города. Источник, близкий к следствию, сообщил "Интерфаксу", что причиной взрыва стало взрывное устройство, которое сбросили с беспилотника.