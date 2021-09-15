Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Новые афганские власти намерены создать сильную армию в стране

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) планирует создать регулярную армию в стране.

"В ближайшем будущем мы построим сильную и упорядоченную армию", - заявил в среду начальник штаба сил талибов Кари Фасихуддин, которого цитируют афганские СМИ.

По словам Фасихуддина, "в настоящее время о создании армии ведутся консультации".

Ранее на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в конгрессе по поводу вывода американских военных из Афганистана признал, что за прошедшие 20 лет не удалось создать в этой стране эффективные национальные вооруженные силы.

"Экстренная эвакуация была спровоцирована крахом афганских сил безопасности и правительства. В течение года мы постоянно проводили оценку их сил и рассматривали несколько сценариев. Но даже самый пессимистичный не предсказывал, что правительственные силы в Кабуле сдадут город, причем - когда в самой столице еще будут оставаться американские войска", - сказал Блинкен.

"Нет данных, указывающих на то, что нахождение там в течение более длительного времени сделало бы афганские силы безопасности и правительство более устойчивым или автономным. Если 20 лет и сотни миллиардов долларов поддержки, оборудования и военной подготовки было недостаточно, сделал бы год, или еще пять, или десять лет, какую-нибудь разницу?" - добавил госсекретарь.

Хроника 18 июля – 15 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан

Новости

Разрешение на запуск "Северного потока 2" могут дать к началу 2022 года

Разрешение на запуск "Северного потока 2" могут дать к началу 2022 года
Пандемия коронавируса

Свыше 4,64 млн человек скончались в мире после заражения COVID-19

Что случилось этой ночью: среда, 15 сентября

КНДР выпустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Пандемия коронавируса

США на саммите по COVID-19 поставят цель вакцинировать 70% населения мира

США на саммите по COVID-19 поставят цель вакцинировать 70% населения мира

Байден опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина от встречи с ним

Трамп опроверг сообщения о его возможных планах нанести удар по Китаю

Трамп опроверг сообщения о его возможных планах нанести удар по Китаю
Пандемия коронавируса

Израиль может признать российские сертификаты о вакцинации до конца года

Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о личной встрече

Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о личной встрече

Ракета "Союз" вывела на орбиту британские спутники связи OneWeb

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');