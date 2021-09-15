Новые афганские власти намерены создать сильную армию в стране

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) планирует создать регулярную армию в стране.

"В ближайшем будущем мы построим сильную и упорядоченную армию", - заявил в среду начальник штаба сил талибов Кари Фасихуддин, которого цитируют афганские СМИ.

По словам Фасихуддина, "в настоящее время о создании армии ведутся консультации".

Ранее на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в конгрессе по поводу вывода американских военных из Афганистана признал, что за прошедшие 20 лет не удалось создать в этой стране эффективные национальные вооруженные силы.

"Экстренная эвакуация была спровоцирована крахом афганских сил безопасности и правительства. В течение года мы постоянно проводили оценку их сил и рассматривали несколько сценариев. Но даже самый пессимистичный не предсказывал, что правительственные силы в Кабуле сдадут город, причем - когда в самой столице еще будут оставаться американские войска", - сказал Блинкен.

"Нет данных, указывающих на то, что нахождение там в течение более длительного времени сделало бы афганские силы безопасности и правительство более устойчивым или автономным. Если 20 лет и сотни миллиардов долларов поддержки, оборудования и военной подготовки было недостаточно, сделал бы год, или еще пять, или десять лет, какую-нибудь разницу?" - добавил госсекретарь.