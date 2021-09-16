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В Афганистане процветает черный рынок по продаже виз

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Большинство иностранных посольств в Афганистане прекратили деятельность после захвата территории Афганистана движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), и в стране процветает нелегальная продажа виз, дающих возможность уехать за рубеж, сообщает сайт телеканала Tolo News.

По словам директора турагентства в Кабуле Шафи Самима, с которым разговаривали журналисты канала, визу в Пакистан люди покупают за $350, в Таджикистан - за $400, в Узбекистан - за $1350, а виза в Турцию может стоить до $5 тыс. До краха правительства Афганистана получить пакистанскую визу можно было за $15, в Таджикистан или Узбекистан - за $60, а в Турцию - за $120.

При этом, по данным канала, в случае с перечисленными странами получить визу легально в настоящее время можно только в Пакистан. Однако в последнее время, даже если у афганца есть виза в Пакистан, на КПП его могут попросить оплатить еще и так называемый пропуск, отмечает другой источник, с которым общались журналисты Tolo news. Этот "пропуск" может стоить порядка $350-400.

Кто и как именно изготавливает нелегальные визы для афганцев, источникам канала неизвестно. Не уточняется и то, действительно ли по этим документам людям удается уехать за границу.

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