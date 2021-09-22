Землетрясение магнитудой 6 произошло в Австралии
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 произошел в юго-восточной части Австралии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 02:16 мск в среду землетрясения находился в 130 км восточнее Мельбурна. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
Just got sent this video from a friend in Melbourne 😳 pic.twitter.com/SWOpRdirkJ— Tom Steinfort (@tomsteinfort) September 21, 2021
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.