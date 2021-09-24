Рахмон призвал к участию афганских таджиков в правительстве Афганистана

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем видеообращении к участникам 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал к формированию инклюзивного правительства Афганистана, с участием, в том числе, афганских таджиков.

"Приход к власти движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), которое Советом Безопасности ООН внесено в список террористических групп, еще больше усложнил и без того непростой геополитический процесс в регионе", - сказал Рахмон.

Президент Таджикистана выразил сожаление по поводу того, что движение "Талибан" не смогло выполнить свои обещание сформировать инклюзивное правительство.

Лишь диалог с участием всех слоев афганского общества, в том числе афганских таджиков, заявил Рахмон, может привести к установлению прочного мира и стабильности в этой стране.

"В этой связи таджики Афганистана, составляющие более 46 процентов его населения, наряду с другими этническими группами этой страны, имеют право занимать достойное место в государственном управлении", - подчеркнул глава Таджикистана.

Он осудил все правонарушения, убийства, грабежи и угнетение народа Афганистана и рассказал о тяжелой гуманитарной ситуации в провинции Панджшер, заявив, что там сложилась настоящая гуманитарная катастрофа.

Заявив, что Таджикистан не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана, президент предложил "определить структуру власти в этой стране путем референдума и с учетом позиции всех граждан страны".

Ранее во вторник сообщалось, что движение "Талибан" завершило формирование своего правительства. Лидер талибов Хайбатулла Ахундзада назначил предпринимателя из провинции Панджшер Хаджи Нуриддина Азизи исполняющим обязанности министра торговли.

Его первым заместителем назначен бизнесмен из провинции Баглан Хаджи Мухаммад Башир. Бизнесмен из провинции Сари-Пуль Хаджи Мухаммад Азим Султанзаде назначен вторым заместителем министра торговли. Таким образом талибы продемонстрировали готовность включать в состав своего правительства не только пуштунов, но и представителей этнических меньшинств.