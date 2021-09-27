Количество убийств в США выросло почти на треть в 2020 году

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Количество совершенных в США убийств значительно выросло в прошлом году. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на доклад ФБР за 2020 год.

Согласно этому докладу, число убийств увеличилось примерно на 30% в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

В прошлом году в США совершено более 21 тыс. убийств, годом ранее – около 16 тыс.

Отмечается, что это самый резкий рост показателя за год за все время отслеживания ФБР данных по таким преступлениям в стране с 1960-х годов.

В докладе указывается, что значительно увеличилось число убийств в летние месяцы. Почти 80% убийств совершено с применением огнестрельного оружия.

Западные эксперты связывают этот рост, в частности с пандемией COVID-19, ее последствиями, в частности – с ограничительными мерами, вводимыми властями для борьбы против распространения инфекции.