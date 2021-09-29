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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Полиция в Любляне применила водометы на акции против COVID-ограничений

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Около 10 тыс. человек в среду вышли на улицы столицы Словении в знак протеста против действующих в стране ограничительных мер против коронавируса, сообщает агентство Associated Press.

Манифестанты попытались заблокировать движение по крупному шоссе к северу от Любляны.

Участники акции закидывали стражей порядка бутылками и другими предметами. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы. Это уже второй подобный случай за последний месяц, когда в Любляне проходит акция протеста, сопровождаемая беспорядками.

Одним из основных требований протестующих является отмена "вакцинных пропусков", отмечает агентство.

За время пандемии в Словении зафиксировали свыше 292 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 4,5 тыс. из них имели летальный исход.

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