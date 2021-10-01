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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мать Саакашвили прибыла из Киева в Тбилиси

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания вечером в пятницу прибыла в Тбилиси из Киева. Она заявила журналистам в аэропорту, что арест ее сына был для нее неожиданностью.

"В последний раз я говорила с сыном несколько дней назад и была уверена, что он находится в Украине. Его арест стал для меня полной неожиданностью, и я решила лететь в Тбилиси", - сказала Аласания.

По ее словам, она не знала о планах своего сына.

Между тем несколько дней назад Саакашвили сообщил в соцсетях, что 2 октября вместе с матерью прибудет в Тбилиси. Он обнародовал авиабилет на рейс Киев-Тбилиси.

Утром в пятницу Саакашвили написал в фейсбуке, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины бывший президент Грузии задержан и доставлен в тюрьму.

Грузия Михаил Саакашвили

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