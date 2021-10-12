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В США испытали новый сверхдальнобойный снаряд для разрабатываемой самоходной гаубицы

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американская армия провела успешные испытания четырех новых снарядов XM1113ER для разрабатываемой самоходной артиллерийской установки (САУ) M1299 в рамках программы создания "Ствольной артиллерии большой дальности" (ERCA - Extended Range Cannon Artillery), сообщила компания-разработчик General Dynamics.

В ходе теста активно-реактивные снаряды XM1113ER поразили цели на расстоянии более чем 70 км. По неофициальным данным источников в военно-промышленной сфере, дальность стрельбы составила около 100 км, сообщает Defense Brief.

Испытание было проведено на полигоне Юма в штате Аризона еще 2 октября.

Разрабатываемая компанией BAE Systems 155-мм самоходная гаубица нового поколения создается на базе шасси САУ Paladin M109A7, однако имеет новую башню с пушкой XM907 с увеличенной длиной ствола – в 58 калибров (8990 мм) и новую систему управления огнем, которая обеспечивает высокую точность стрельбы. Скорострельность разрабатываемой САУ также увеличена за счет конвейерного автомата заряжания. В настоящее время уже построено 18 опытных образцов САУ M1299.

Армия США ранее уже сообщала, что улучшенные боеприпасы смогут в перспективе достигать целей на расстоянии 100 км. Система автоматического заряжания новой САУ обеспечивает скорострельность до 10 выстрелов в минуту.

В марте прошлого года перспективная САУ провела тестовые стрельбы стоящими на вооружении снарядами Excalibur и первыми экспериментальными активно-реактивным вариантами XM1113. Оба боеприпаса успешно поразили малоразмерные цели на дальности 65-70 км.

Как отмечают эксперты, в отличие от баллистических ракет артиллерийский снаряд невозможно перехватить средствами ПВО. Его подлетное время намного меньше. Боеприпас прилетает совершенно бесшумно и внезапно, не оставляя противнику времени для того, чтобы укрыться или поменять свои позиции.

Пентагон планирует, что первые артиллерийские дивизионы армии США получат на вооружение новые САУ и снаряды в 2023 году.

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