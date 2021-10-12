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Матвиенко сочла, что признание власти талибов будет зависеть от ситуации с правами женщин

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Правовое положение женщин в Афганистане будет влиять на возможность признания власти талибов (представители террористической организации "Талибан", запрещенной в РФ) мировым сообществом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"В случае, если будут очевидные факты ущемления прав женщин, другие факторы угнетения женщин, я думаю, что это будет очень серьезно влиять на форматы сотрудничества и возможность признания (новых властей Афганистана - ИФ)", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия-24".

По ее словам, всех, и в первую очередь женщин, волнует дальнейшее развитие ситуации в Афганистане. "И у нас есть основания для тревоги. Я полагаю, что мировое сообщество будет рассматривать вопросы возможного дальнейшего сотрудничества с талибами (...) с учетом в том числе положения женщин в Афганистане", - сказала Матвиенко.

Россия внимательно следит за ситуацией в этой стране, отметила она.

Матвиенко также сообщила, что в Евразийском женском форуме, который открывается в Санкт-Петербурге в среду, будет участвовать представительница Афганистана.

Валентина Матвиенко Афганистан Талибан

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