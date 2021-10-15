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Цены на овес в США выросли до рекордных максимумов из-за засухи

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Цены на овес в США выросли до рекордных максимумов на фоне засухи в ключевых регионах выращивания этой сельхозкультуры, включая Северную Дакоту и канадские провинции.

Стоимость овса по итогам торгов на CBOT в пятницу поднялась на 3,9%, до $6,6 за бушель ($454,7 за тонну), что более чем вдвое выше его цены годом ранее.

За последние три месяца овес подорожал на 54% в связи с низкими урожаями в США.

В это время года цены обычно снижаются, поскольку на рынок поступает новый урожай, отмечают эксперты аналитической компании Gro Intelligence. Однако в 2021 году, по данным Минсельхоза США, американские фермеры сократили посевы овса примерно на 13% на фоне подъема цен на другие сельхозкультуры, включая пшеницу и кукурузу. В результате сокращения посевов, а также засушливой погоды урожай овса в Штатах в этом году может оказаться рекордно низким, прогнозирует Минсельхоз.

Рост цен на овес, а также другие виды сельхозкультур приведет к увеличению стоимости продуктов питания и напитков, пишет The Wall Street Journal.

За последние годы в Штатах существенно увеличилась популярность напитков на основе овсяного молока как растительной альтернативы традиционным молочным продуктам. По оценкам JPMorgan Chase & Co., доля овсяных продуктов в категории растительных заменителей молока выросла с 0% до 14% в период с 2018 по 2020 гг.

"Пару десятилетий назад лидером в этом секторе было соевое молоко, потом миндальное, а сейчас время овсяного молока", - отмечает аналитик JPMorgan Кен Голдман.

Шведский производитель овсяного молока Oatly Group AB, который провел IPO в мае этого года, получив оценку в $10 млрд, заявил, что обеспечил себе достаточные поставки овса по приемлемой цене на 2021 и 2022 гг.

Рост цен на овес скажется на стоимости не только овсяной крупы и овсяного молока, но и кормов для животных и домашней птицы, отмечают эксперты.

США Северная Дакота Канада Gro Intelligence

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