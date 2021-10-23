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В Таджикистане началась активная фаза масштабных учений ОДКБ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Розыгрыш практических действий учений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовал с проведения воздушной разведки района предстоящих действий парой самолетов Л-39 военно-воздушных сил Таджикистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, сообщают местные СМИ.

В ходе воздушной разведки в районе вблизи таджикско-афганской границы было обнаружено выдвижение двух колонн техники с условными боевиками.

Первыми в бой с передовыми отрядами условного противника вступили пограничный наряд погранвойск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана и мобильная группа пограничных войск на автомобилях повышенной проходимости. Противодействие условным террористам оказали группы специального назначения, которые, используя выгодные условия местности и эффект внезапности, нанесли огневое поражение противнику из стрелкового оружия и гранатометов, вынудив его изменить направление движения.

Военные учения "Эшелон-2021"

Ранее пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщала, что активная фаза учений "Эшелон", "Поиск" и "Взаимодействие" с участием 4 тыс. военнослужащих стран ОДКБ и более 500 единиц техники пройдет 23 октября на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном.

Учения начались 18 октября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2021". Военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана отрабатывают совместные действия по отражению атаки условных террористов.

Маневры проводятся под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

ЦВО Таджикистан ОДКБ Афганистан

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