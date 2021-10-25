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Президентские выборы в Узбекистане выиграл Шавкат Мирзиеев

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев одержал победу на выборах главы государства, набрав 80,1% голосов, сообщил глава Центризбиркома республики Зайниддин Низамходжаев.

По предварительным данным ЦИК, на выборах проголосовали 16 млн 212 тыс. 343 человека.

На предыдущих выборах главы государства в декабре 2016 года явка составила 87,83%, в голосовании приняли участие 17,95 миллиона человек. Тогда Мирзиеев набрал 88,61% голосов избирателей.

Мирзиеев родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области в семье врача. По национальности - узбек. Образование - высшее, в 1981 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, получив специальность инженера-механика. В нем же он в 1981 году начал трудовую деятельность, работал младшим научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, проректором по учебной работе. Кандидат технических наук, доцент.

В 1990 году избран депутатом Верховного Совета республики. В 1992 году был назначен хокимом (главой администрации) Мирзо-Улугбекского района города Ташкента. В 1996-2001 годах работал в должности хокима Джизакской области, в 2001-2003 годах - хокимом Самаркандской области.

Мирзиеев в 2003 году был утвержден премьер-министром Узбекистана и еще три раза - в 2005, 2010, 2015 годах - утверждался на этот пост палатами Олий Мажлиса (парламента).

Мирзиеев женат, имеет двух дочерей, одного сына и шесть внуков. Супруга Зироатхон Хошимова - инженер-экономист.

Узбекистан Шавкат Мирзиеев

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