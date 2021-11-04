Инаугурация президента Узбекистана пройдет 6 ноября

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Церемония инаугурации избранного 24 октября президента Узбекистана Шавката Мирзиеева запланирована на субботу, сообщил "Интерфаксу" источник в Сенате (верхняя палата парламента).

Как рассказал собеседник агентства в четверг, инаугурация состоится в Ташкенте в ходе совместного заседания Законодательной палаты и Сената.

По его словам, согласно Конституции, избранный президент произнесет присягу, положив руку одновременно на Конституцию и Коран.

Источник сообщил, что после этого ему будут вручены собственный знак и штандарт (флаг) президента страны.

На прошедших 24 октября президентских выборах за Мирзиеева, выдвинутого кандидатом на этот пост Движением предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партией Узбекистана, проголосовали 80,12% избирателей.

Выборы президента в Узбекистане проводятся раз в пять лет.