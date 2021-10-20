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В кибератаке на американскую компанию Sinclair заподозрили российских хакеров

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - За кибератакой с использованием вирусов-вымогателей против американской телевещательной корпорации Sinclair Broadcast Group на прошедших выходных могут стоять хакеры из группировки Evil Corp., которую США связывают с Россией, сообщает в среду Bloomberg.

"Кибератака на выходных против Sinclair Broadcast Group была связана с одной из наименее известных российских хакерских группировок Evil Corp.", - пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Как утверждается, хакеры использовали вредоносное программное обеспечение Macaw - разновидность вируса-вымогателя WastedLocker. Оба из них, как отмечают источники на условиях анонимности, были разработаны Evil Corp.

Против хакерской группировки Evil Corp. Министерство финансов США в 2019 году ввело санкции.

16 октября Sinclair начала расследовать и принимать меры "по предотвращению потенциального инцидента в области безопасности". 17 октября 2021 года компания установила, что некоторые серверы и рабочие станции в ее среде были зашифрованы с помощью программ-вымогателей.

Компания предупредила, что активно работает над устранением последствий атаки, однако "событие вызвало - и может продолжать вызывать - сбои в работе некоторых подразделений".

В компании пытаются определить, какие данные могли быть украдены.

Россия США Sinclair Broadcast Group

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