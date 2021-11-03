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Два землетрясения зафиксировано в Монголии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в центральной Монголии в 25 км к юго-юго-востоку от населенного пункта Цахир, следует из данных Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение произошло в 04:05 мск в среду, интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,6 балла по шкале MSK-64.

Кроме того, в 04:23 мск был зафиксирован повторный толчок в этом же районе, магнитуда составила 3,7.

Эпицентры землетрясений находились примерно в 240 км от границы с РФ.

Монголия

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