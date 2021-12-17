Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали в Монголии у границы с Россией

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,3 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 280 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 20:46 мск в четверг (00:46 по местному времени в пятницу), находился примерно в 40 км от границы с РФ.

Интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясение - 3,8 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.