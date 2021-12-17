Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали в Монголии у границы с Россией

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,3 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 280 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 20:46 мск в четверг (00:46 по местному времени в пятницу), находился примерно в 40 км от границы с РФ.

Интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясение - 3,8 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

Монголия

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Генсек ООН призвал к вакцинированию от коронавируса 40% населения планеты до конца года

Лидеры стран ЕС одобрили продление антироссийских санкций

Советник Байдена обсудил с коллегами из "Бухарестской девятки" ситуацию вокруг Украины

Советник Байдена обсудил с коллегами из "Бухарестской девятки" ситуацию вокруг Украины

Бывшего контрактного работника Минобороны США арестовали за попытку шпионажа в пользу РФ

Лидеры стран ЕС пообещали жесткие санкции в случае нападения РФ на Украину

Лидеры стран ЕС пообещали жесткие санкции в случае нападения РФ на Украину
Пандемия коронавируса

В Италии зафиксировали максимальное с марта суточное число заболевших COVID

В Италии зафиксировали максимальное с марта суточное число заболевших COVID
Пандемия коронавируса

"Омикрон" может заражать в 70 раз быстрее других видов COVID

"Омикрон" может заражать в 70 раз быстрее других видов COVID

Сенат США зарегистрировал новый проект о санкциях против "Северного потока 2"

Сенат США зарегистрировал новый проект о санкциях против "Северного потока 2"

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте

Новый канал RT DE на YouTube удалили в день запуска немецкого вещания

Новый канал RT DE на YouTube удалили в день запуска немецкого вещания
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });