Премьер-министр Швеции подал в отставку

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подал спикеру парламента Андреасу Нурленсу заявление об отставке, сообщает Aftonbladet. Премьер объявил об этом на пресс-конференции.

Ранее Лёвен ушел с поста лидера Социал-демократической партии. Новым лидером социал-демократов была избрана министр Магдалена Андерссон, вероятно, она и станет новым премьером, если ее поддержит парламент по итогам консультаций и голосования.

Левен руководил правительством Швеции семь лет. Андерссон может стать первой женщиной во главе шведского правительства.