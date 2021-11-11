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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Карантин в Армении продлили до 20 июня 2022 года

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Армении режим карантина из-за пандемии коронавируса продлили на шесть месяцев, до 20 июня 2022 года. Соответствующее решение правительство приняло в четверг.

Карантин, который должен был завершиться 20 декабря, предусматривает особый режим въезда и выезда в страну, а также правила самоизоляции.

В Армении в течение последних дней наблюдается рост заболеваемости. В частности, в среднем ежедневно вирусом COVID-19 заражаются 2 тыс. человек, умирают 35-75 человек.

Из почти трехмиллионного населения страны вакцинированы чуть более 700 тыс. человек.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что эпидемиологическая обстановка в Армении из-за коронавируса крайне напряженная, но власти не намерены объявлять локдаун.

Армения коронавирус

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