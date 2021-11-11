В Белоруссии арестованы за взятки семь топ-менеджеров БЕЛАЗа и МТЗ
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Белорусская милиция задержала нескольких топ-менеджеров белорусских машиностроительных предприятий - Белорусского автозавода (БЕЛАЗ) и Минского тракторного завода (МТЗ).
В пресс-службе МВД Белоруссии сообщают, что были зафиксированы многочисленные факты получения взяток, которые передавались в виде наличных и недвижимости за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования, своевременную оплату товара. Для конспирации взятки маскировались под фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости.
"Семеро фигурантов были задержаны с поличным. Изъято около $100 тысяч", - подчеркивается в сообщении.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту взяточничества в особо крупном размере. Фигуранты отправлены под стражу.
"БЕЛАЗ" является одним из крупнейших мировых производителей карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности (от 55 до 450 тонн), а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях промышленности. На долю предприятия приходится около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. ОАО "БЕЛАЗ" является управляющей компанией "Белазхолдинга".
С 21 июня 2021 года на предприятие распространяются санкции Евросоюза.
Минский тракторный завод является одним из крупнейших в СНГ производителей тракторов и сельскохозяйственной техники. Предприятие создано в 1946 году, акционировано в 2013 году. В августе 2014 года создан "МТЗ-Холдинг", в который помимо МТЗ (управляющая компания) входят еще 9 предприятий. Основным рынком сбыта для МТЗ является РФ, на втором месте Казахстан, на третьем - Украина.