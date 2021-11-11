В Белоруссии арестованы за взятки семь топ-менеджеров БЕЛАЗа и МТЗ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Белорусская милиция задержала нескольких топ-менеджеров белорусских машиностроительных предприятий - Белорусского автозавода (БЕЛАЗ) и Минского тракторного завода (МТЗ).

В пресс-службе МВД Белоруссии сообщают, что были зафиксированы многочисленные факты получения взяток, которые передавались в виде наличных и недвижимости за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования, своевременную оплату товара. Для конспирации взятки маскировались под фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости.

"Семеро фигурантов были задержаны с поличным. Изъято около $100 тысяч", - подчеркивается в сообщении.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту взяточничества в особо крупном размере. Фигуранты отправлены под стражу.