Путин призвал наладить реальное международное сотрудничество в борьбе с COVID

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин призвал наладить реальное международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом, отметил значительную роль в этом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Несмотря на предпринимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболевания, отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому", - заявил Путин в четверг, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

В этой связи, подчеркнул Путин, Россия призывает наладить "реальное сотрудничество в борьбе с этим коварным заболеванием на равной и справедливой основе". "Без этого победить вирус невозможно", - подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что недавно на саммите "двадцатки" предложил проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов, призвал партнеров действовать оперативно.

"Разумеется, в этой связи возрастает роль Всемирной организации здравоохранения. Ее деятельность заслуживает всяческой поддержки. Она могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации, в частности, ускорить процедуры преквалификации новых вакцинных препаратов, оценки их качества, безопасности и эффективности", - заявил президент России.