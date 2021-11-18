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Власти Ливана ввели ограничения для путешествующих по маршруту Бейрут-Минск

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ливан в среду объявил об ограничениях для путешественников на маршруте Бейрут - Минск, сообщил в твиттере представитель спецслужб Польши Станислав Жарын.

"Добрая весть! Авиационные власти Ливана вводят ограничения для путешественников на маршруте Бейрут - Минск. С рейсов будут снимать тех, кто мог бы усилить миграционный поток", - написал Жарын в твиттере.

"Решение (ливанских властей) принято в связи с направлением иностранцев через Минск на границу с ЕС", - добавил он.

Ранее из-за ситуации на белорусско-польской границе ограничительные меры на полеты в Минск ввели, в частности, авиакомпании Ирака, ОАЭ и Турции. Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается с начала прошлой недели, когда к границе в надежде проникнуть на территорию ЕС подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Ливан Белоруссия ЕС

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