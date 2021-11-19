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Польские пограничники заявили, что у КПП Брузги мигрантов не осталось

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Мигранты, которые разбили лагерь у КПП Брузги-Кужнице на польско-белорусской границе, ушли, заявила польская погранслужба.

Ведомство и польская полиция обнародовали видеосъемку опустевшего лагеря с беспилотника. На ней видна безлюдная полоса, на которой раньше стояли палатки, брошенные стволы, ветки деревьев, бревна и доски. Палаток там не видно.

Польша, Литва и Латвия с начала года фиксируют нарастание потока нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которые пытаются попасть в ЕС через границу с Белоруссией. Ситуация ухудшилась летом после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что в ответ на санкции Белоруссия прекратит останавливать на границе нелегалов и наркотики. Пик кризиса случился 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов, уверенных, что Польша пропустит их в Германию, где им дадут убежище.

Мигрантов становилось все больше, в толпе появились маленькие дети, у границы возник палаточный лагерь, мужчины кусачками резали колючую проволоку на границе и пытались прорваться в Польшу силой, затем они стали периодически забрасывать польских пограничников камнями и палками.

В Минске обвиняли польских пограничников в жестокости и говорили, что ничего не могут сделать с людьми, которые хотят в Евросоюз, но не хотят остаться в Белоруссии или вернуться домой. Польша направила на границу подкрепление, в ЕС обвинили белорусские власти в искусственной организации этого кризиса и начали уговаривать авиакомпании и промежуточные страны прекратить перевозку людей из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена в Белоруссию. В Москве ответственность за кризис возложили на Запад, который довел до тяжелого положения родные страны мигрантов и избирательно отнесся к вопросу о предоставлении убежища.

Ситуация начала разряжаться после двух телефонных разговоров с Лукашенко и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель. После второй беседы в Минске заявили, что договорились с Берлином, что власти Белоруссии попытаются вернуть на родину около 5000 мигрантов из примерно 7000, застрявших в стране, а Евросоюз создаст гуманитарный коридор и примет еще 2000. В Берлине возразили, что не соглашались принять этих мигрантов. Тем не менее днем 18 ноября из Минска в Ирак отправился самолет с четырьмя сотнями мигрантом, а вечером того же дня Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что всех мигрантов из-за ухудшения погоды перевели из стихийного лагеря у самой границы с Польшей в транспортно-логистический центр.

Днем 19 ноября власти Польши уведомили Минск о намерении приостановить грузовое сообщение через железнодорожный пункте пропуска Кужнице.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Польша Белоруссия Брузги Госпогранслужба Кужнице

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